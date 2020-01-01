Análisis técnico de Everlyn AI (LYN) de hoy La página de análisis de Everlyn AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LYN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Everlyn AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Everlyn AI (LYN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03494 -- +2.34% -0.77% -25.36%

Indicadores técnicos de Everlyn AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Everlyn AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 21 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03503 0.03502 R2 0.03502 0.03502 R1 0.03502 0.03502 PP 0.03501 0.03501 S1 0.03501 0.03501 S2 0.035 0.03501 S3 0.035 0.035

Señales del mercado de Everlyn AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.12M $1.45 M $1.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.09 M Ventas activas en 3 días $0.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.31 M Ventas activas en 7 días $0.33 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Everlyn AI Ingresos netos Precio de LYNUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Everlyn AI (LYN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Everlyn AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LYN / USDT $0.03492 $0.03492 $0.03492 -0.73% 2.20M (USDT) Trade