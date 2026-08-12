Análisis técnico de Lumia (LUMIA) de hoy La página de análisis de Lumia proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LUMIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lumia a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Lumia (LUMIA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0766 -- +4.10% -36.27% -33.05%

Indicadores técnicos de Lumia

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lumia en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 3 Comprar 13 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 3 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07682 0.07679 R2 0.07679 0.07676 R1 0.07674 0.07674 PP 0.07671 0.07671 S1 0.07666 0.07668 S2 0.07663 0.07666 S3 0.07658 0.07663

Señales del mercado de Lumia Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.41M $6.13 M $6.55 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Lumia Ingresos netos Precio de LUMIAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.01 M 0.08 2026-08-10 $0.01 M 0.08 2026-08-09 -$0.08 M 0.08 2026-08-08 $0.04 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Lumia (LUMIA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lumia en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LUMIA / USDT $0.0766 $0.0766 $0.0766 +1.98% 744.56K (USDT) Trade