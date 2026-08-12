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Análisis técnico de Lighter (LIT) de hoy

Análisis técnico de Lighter (LIT) de hoy

La página de análisis de Lighter proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LIT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lighter a continuación.

Cambio de precio de Lighter (LIT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$2.423--+17.64%-7.89%+169.97%
Obtén más información sobre el precio de Lighter

Indicadores técnicos de Lighter

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lighter en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 3
Comprar 10
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 0Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
2.4198
2.4197
R2
2.4197
2.4196
R1
2.4195
2.4195
PP
2.4194
2.4194
S1
2.4192
2.4193
S2
2.4191
2.4192
S3
2.4189
2.4191

Señales del mercado de Lighter

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.39M
$2.72 M
$3.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.23M
Compras activas en 3 días
$2.88 M
Ventas activas en 3 días
$3.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.18M
Compras activas en 7 días
$7.93 M
Ventas activas en 7 días
$8.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lighter

Ingresos netosPrecio de LITUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.16 M2.43
2026-08-11$0.82 M2.42
2026-08-10-$0.10 M2.31
2026-08-09$0.23 M2.35
2026-08-08-$2.40 M2.27

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LIT/USDT
$2.4227
$2.4227$2.4227
+0.36%
156.12K (USDT)
LIT/USDC
$2.4211
$2.4211$2.4211
+0.28%
26.40K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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