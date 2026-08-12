Análisis técnico de Lighter (LIT) de hoy La página de análisis de Lighter proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LIT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lighter a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Lighter (LIT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.423 -- +17.64% -7.89% +169.97%

Indicadores técnicos de Lighter

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lighter en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 3 Comprar 10 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.4198 2.4197 R2 2.4197 2.4196 R1 2.4195 2.4195 PP 2.4194 2.4194 S1 2.4192 2.4193 S2 2.4191 2.4192 S3 2.4189 2.4191

Señales del mercado de Lighter Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.39M $2.72 M $3.11 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.23M Compras activas en 3 días $2.88 M Ventas activas en 3 días $3.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.18M Compras activas en 7 días $7.93 M Ventas activas en 7 días $8.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Lighter Ingresos netos Precio de LITUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.16 M 2.43 2026-08-11 $0.82 M 2.42 2026-08-10 -$0.10 M 2.31 2026-08-09 $0.23 M 2.35 2026-08-08 -$2.40 M 2.27 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Lighter (LIT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lighter en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LIT / USDT $2.4227 $2.4227 $2.4227 +0.36% 156.12K (USDT) Trade LIT / USDC $2.4211 $2.4211 $2.4211 +0.28% 26.40K (USDT) Trade