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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Lista DAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Lista DAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Lista DAO (LISTA) de hoy

Análisis técnico de Lista DAO (LISTA) de hoy

La página de análisis de Lista DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LISTA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lista DAO a continuación.

Cambio de precio de Lista DAO (LISTA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06363--+24.88%+33.81%-26.95%
Obtén más información sobre el precio de Lista DAO

Indicadores técnicos de Lista DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lista DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 17
Mantener 5
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 2Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 3Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06346
0.06345
R2
0.06345
0.06344
R1
0.06344
0.06344
PP
0.06343
0.06343
S1
0.06342
0.06342
S2
0.06341
0.06342
S3
0.0634
0.06341

Señales del mercado de Lista DAO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.65M
$9.19 M
$9.85 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.50 M
Ventas activas en 3 días
$0.51 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.80 M
Ventas activas en 7 días
$0.80 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lista DAO

Ingresos netosPrecio de LISTAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.06
2026-08-11-$0.10 M0.07
2026-08-10-$0.05 M0.07
2026-08-09$0.06 M0.06
2026-08-08-$0.01 M0.06

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LISTA/USDT
$0.06363
$0.06363$0.06363
-5.70%
1.11M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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