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Análisis técnico de LINEA (LINEA) de hoy

Análisis técnico de LINEA (LINEA) de hoy

La página de análisis de LINEA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LINEA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LINEA a continuación.

Cambio de precio de LINEA (LINEA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00218---3.93%-7.87%-43.50%
Obtén más información sobre el precio de LINEA

Indicadores técnicos de LINEA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LINEA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 14
Comprar 2
Medias móviles:MantenerVender 4Mantener 9Comprar 1
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002178
0.002178
R2
0.002178
0.002177
R1
0.002177
0.002177
PP
0.002177
0.002177
S1
0.002176
0.002176
S2
0.002176
0.002176
S3
0.002175
0.002176

Señales del mercado de LINEA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.08M
$1.37 M
$1.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.11M
Compras activas en 3 días
$0.42 M
Ventas activas en 3 días
$0.53 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$0.85 M
Ventas activas en 7 días
$0.81 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de LINEA

Ingresos netosPrecio de LINEAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.08 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00
2026-08-08$0.06 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LINEA/USDT
$0.002181
$0.002181$0.002181
+1.30%
49.05M (USDT)
LINEA/USDC
$0.00218
$0.00218$0.00218
+1.34%
25.15M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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