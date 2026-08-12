Análisis técnico de LINEA (LINEA) de hoy La página de análisis de LINEA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LINEA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LINEA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de LINEA (LINEA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00218 -- -3.93% -7.87% -43.50%

Indicadores técnicos de LINEA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LINEA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 14 Comprar 2 Medias móviles : Mantener Vender 4 Mantener 9 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002178 0.002178 R2 0.002178 0.002177 R1 0.002177 0.002177 PP 0.002177 0.002177 S1 0.002176 0.002176 S2 0.002176 0.002176 S3 0.002175 0.002176

Señales del mercado de LINEA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $1.37 M $1.45 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.11M Compras activas en 3 días $0.42 M Ventas activas en 3 días $0.53 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $0.85 M Ventas activas en 7 días $0.81 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de LINEA Ingresos netos Precio de LINEAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.08 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 2026-08-08 $0.06 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera LINEA (LINEA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de LINEA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LINEA / USDT $0.002181 $0.002181 $0.002181 +1.30% 49.05M (USDT) Trade LINEA / USDC $0.00218 $0.00218 $0.00218 +1.34% 25.15M (USDT) Trade