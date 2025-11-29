Precio de Light hoy

El precio actual de Light (LIGHT1) hoy es $ 0.006123, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIGHT1 a USD es $ 0.006123 por LIGHT1.

Light actualmente está en el puesto #1572 por capitalización de mercado en $ 3.26M, con un suministro circulante de 532.21M LIGHT1. Durante las últimas 24 horas, LIGHT1 cotiza entre $ 0.006121 (bajo) y $ 0.006238 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.2978436058017955, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.003843739635378442.

En el corto plazo, LIGHT1 experimentó un cambio de -1.56% en la última hora y de +6.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.57K.

Información del mercado de Light (LIGHT1)

Puesto No.1572 Cap de mercado $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volumen (24H) $ 54.57K$ 54.57K $ 54.57K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Suministro de Circulación 532.21M 532.21M 532.21M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 938,698,504.9444394 938,698,504.9444394 938,698,504.9444394 Tasa de circulación 53.22% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Light es de $ 3.26M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.57K. El suministro circulante de LIGHT1 es de 532.21M, con un suministro total de 938698504.9444394. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.12M.