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Análisis técnico de Bitlight Labs (LIGHT) de hoy

Análisis técnico de Bitlight Labs (LIGHT) de hoy

La página de análisis de Bitlight Labs proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LIGHT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitlight Labs a continuación.

Cambio de precio de Bitlight Labs (LIGHT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1705--+28.58%+51.96%+12.83%
Obtén más información sobre el precio de Bitlight Labs

Indicadores técnicos de Bitlight Labs

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitlight Labs en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 3
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1715
0.1715
R2
0.1715
0.1714
R1
0.1714
0.1714
PP
0.1714
0.1714
S1
0.1713
0.1713
S2
0.1713
0.1713
S3
0.1712
0.1713

Señales del mercado de Bitlight Labs

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.24M
$5.90 M
$4.65 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.05M
Compras activas en 3 días
$1.18 M
Ventas activas en 3 días
$1.23 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.09M
Compras activas en 7 días
$3.64 M
Ventas activas en 7 días
$3.55 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bitlight Labs

Ingresos netosPrecio de LIGHTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LIGHT/USDT
$0.1705
$0.1705$0.1705
-0.75%
886.44K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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LIGHT
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USD

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