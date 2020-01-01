Análisis técnico de Bitlight Labs (LIGHT) de hoy La página de análisis de Bitlight Labs proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LIGHT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitlight Labs a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bitlight Labs (LIGHT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1705 -- +28.58% +51.96% +12.83%

Indicadores técnicos de Bitlight Labs

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bitlight Labs en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1715 0.1715 R2 0.1715 0.1714 R1 0.1714 0.1714 PP 0.1714 0.1714 S1 0.1713 0.1713 S2 0.1713 0.1713 S3 0.1712 0.1713

Señales del mercado de Bitlight Labs Volumen neto actual de órdenes abiertas 1.24M $5.90 M $4.65 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $1.18 M Ventas activas en 3 días $1.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.09M Compras activas en 7 días $3.64 M Ventas activas en 7 días $3.55 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bitlight Labs Ingresos netos Precio de LIGHTUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bitlight Labs (LIGHT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitlight Labs en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LIGHT / USDT $0.1705 $0.1705 $0.1705 -0.75% 886.44K (USDT) Trade