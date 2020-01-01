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Análisis técnico de The White Bull (LEVI) de hoy

Análisis técnico de The White Bull (LEVI) de hoy

La página de análisis de The White Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LEVI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The White Bull a continuación.

Cambio de precio de The White Bull (LEVI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000297---11.48%-37.48%-90.10%
Obtén más información sobre el precio de The White Bull

Señales del mercado de The White Bull

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
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Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The White Bull

Ingresos netosPrecio de LEVIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LEVI/USD1
$0.0003037
$0.0003037$0.0003037
-15.73%
161.17M (USDT)
LEVI/USDT
$0.000297
$0.000297$0.000297
-17.86%
167.59M (USDT)

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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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