Análisis técnico de Solayer (LAYER) de hoy La página de análisis de Solayer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LAYER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Solayer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Solayer (LAYER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05898 -- -1.82% -10.19% -40.80%

Indicadores técnicos de Solayer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Solayer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 8 Mantener 8 Comprar 10 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 9 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 6 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05905 0.05904 R2 0.05904 0.05904 R1 0.05904 0.05904 PP 0.05903 0.05903 S1 0.05903 0.05903 S2 0.05902 0.05903 S3 0.05902 0.05902

Señales del mercado de Solayer Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.10M $2.29 M $2.40 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Solayer Ingresos netos Precio de LAYERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.06 2026-08-11 -$0.04 M 0.06 2026-08-10 -$0.03 M 0.06 2026-08-09 -$0.03 M 0.06 2026-08-08 -$0.01 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Solayer (LAYER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Solayer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LAYER / USDT $0.05898 $0.05898 $0.05898 +1.34% 949.56K (USDT) Trade