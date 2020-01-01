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Análisis técnico de LAB (LAB) de hoy

Análisis técnico de LAB (LAB) de hoy

La página de análisis de LAB proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LAB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LAB a continuación.

Cambio de precio de LAB (LAB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.11625---20.21%-71.39%-98.08%
Obtén más información sobre el precio de LAB

Indicadores técnicos de LAB

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LAB en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 1
Comprar 14
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1164
0.1164
R2
0.1164
0.1163
R1
0.1163
0.1163
PP
0.1163
0.1163
S1
0.1162
0.1162
S2
0.1162
0.1162
S3
0.1161
0.1162

Señales del mercado de LAB

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-3.95M
$6.95 M
$10.90 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.08M
Compras activas en 3 días
$1.82 M
Ventas activas en 3 días
$1.74 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.35M
Compras activas en 7 días
$5.98 M
Ventas activas en 7 días
$5.63 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de LAB

Ingresos netosPrecio de LABUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LAB/USDT
$0.1162
$0.1162$0.1162
+0.99%
3.61M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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