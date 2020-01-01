Análisis técnico de LAB (LAB) de hoy La página de análisis de LAB proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LAB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LAB a continuación. Regístrate

Cambio de precio de LAB (LAB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11625 -- -20.21% -71.39% -98.08%

Indicadores técnicos de LAB

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LAB en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 1 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1164 0.1164 R2 0.1164 0.1163 R1 0.1163 0.1163 PP 0.1163 0.1163 S1 0.1162 0.1162 S2 0.1162 0.1162 S3 0.1161 0.1162

Señales del mercado de LAB Volumen neto actual de órdenes abiertas -3.95M $6.95 M $10.90 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.08M Compras activas en 3 días $1.82 M Ventas activas en 3 días $1.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.35M Compras activas en 7 días $5.98 M Ventas activas en 7 días $5.63 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de LAB Ingresos netos Precio de LABUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera LAB (LAB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de LAB en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LAB / USDT $0.1162 $0.1162 $0.1162 +0.99% 3.61M (USDT) Trade