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Análisis técnico de Lagrange (LA) de hoy

Análisis técnico de Lagrange (LA) de hoy

La página de análisis de Lagrange proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lagrange a continuación.

Cambio de precio de Lagrange (LA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05216--+13.93%-9.51%-61.96%
Obtén más información sobre el precio de Lagrange

Indicadores técnicos de Lagrange

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lagrange en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 8
Comprar 11
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 8Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05206
0.05205
R2
0.05205
0.05204
R1
0.05204
0.05204
PP
0.05203
0.05203
S1
0.05202
0.05202
S2
0.05201
0.05202
S3
0.052
0.05201

Señales del mercado de Lagrange

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$1.51 M
$1.69 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.16 M
Ventas activas en 3 días
$0.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.56 M
Ventas activas en 7 días
$0.57 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lagrange

Ingresos netosPrecio de LAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.05 M0.05
2026-08-11-$0.05 M0.05
2026-08-10$0.01 M0.06
2026-08-09$0.18 M0.06
2026-08-08$0.01 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LA/USDT
$0.05216
$0.05216$0.05216
-2.86%
1.69M (USDT)
LA/USD1
$0.05228
$0.05228$0.05228
-2.77%
1.02M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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LA
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USD

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