Análisis técnico de Lagrange (LA) de hoy La página de análisis de Lagrange proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lagrange a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Lagrange (LA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05216 -- +13.93% -9.51% -61.96%

Indicadores técnicos de Lagrange

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lagrange en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 8 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 8 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05206 0.05205 R2 0.05205 0.05204 R1 0.05204 0.05204 PP 0.05203 0.05203 S1 0.05202 0.05202 S2 0.05201 0.05202 S3 0.052 0.05201

Señales del mercado de Lagrange Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $1.51 M $1.69 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.16 M Ventas activas en 3 días $0.15 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.56 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Lagrange Ingresos netos Precio de LAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 0.05 2026-08-11 -$0.05 M 0.05 2026-08-10 $0.01 M 0.06 2026-08-09 $0.18 M 0.06 2026-08-08 $0.01 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Lagrange (LA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lagrange en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LA / USDT $0.05216 $0.05216 $0.05216 -2.86% 1.69M (USDT) Trade LA / USD1 $0.05228 $0.05228 $0.05228 -2.77% 1.02M (USDT) Trade