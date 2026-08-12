Análisis técnico de Keeta (KTA) de hoy La página de análisis de Keeta proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KTA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Keeta a continuación. Regístrate

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Flujo de capital de Keeta Ingresos netos Precio de KTAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.09 2026-08-11 -$0.03 M 0.09 2026-08-10 -$0.02 M 0.10 2026-08-09 $0.11 M 0.10 2026-08-08 -$0.03 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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