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Análisis técnico de Koma Inu (KOMA) de hoy

Análisis técnico de Koma Inu (KOMA) de hoy

La página de análisis de Koma Inu proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KOMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Koma Inu a continuación.

Cambio de precio de Koma Inu (KOMA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01346--+4.42%+90.92%+81.64%
Obtén más información sobre el precio de Koma Inu

Indicadores técnicos de Koma Inu

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Koma Inu en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 1Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.013482
0.013481
R2
0.013481
0.013479
R1
0.013478
0.013479
PP
0.013477
0.013477
S1
0.013475
0.013476
S2
0.013474
0.013476
S3
0.013472
0.013474

Señales del mercado de Koma Inu

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.04M
$6.43 M
$6.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.26 M
Ventas activas en 3 días
$0.28 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$1.34 M
Ventas activas en 7 días
$1.35 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Koma Inu

Ingresos netosPrecio de KOMAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Koma Inu en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KOMA/USDT
$0.01346
$0.01346$0.01346
-3.02%
1.42M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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KOMA
KOMA
USD
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