Análisis técnico de Koma Inu (KOMA) de hoy La página de análisis de Koma Inu proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KOMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Koma Inu a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Koma Inu (KOMA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01346 -- +4.42% +90.92% +81.64%

Indicadores técnicos de Koma Inu

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Koma Inu en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 1 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.013482 0.013481 R2 0.013481 0.013479 R1 0.013478 0.013479 PP 0.013477 0.013477 S1 0.013475 0.013476 S2 0.013474 0.013476 S3 0.013472 0.013474

Señales del mercado de Koma Inu Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.04M $6.43 M $6.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.26 M Ventas activas en 3 días $0.28 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.34 M Ventas activas en 7 días $1.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Koma Inu Ingresos netos Precio de KOMAUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Koma Inu (KOMA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Koma Inu en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KOMA / USDT $0.01346 $0.01346 $0.01346 -3.02% 1.42M (USDT) Trade