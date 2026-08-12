Análisis técnico de Kite AI (KITE) de hoy La página de análisis de Kite AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KITE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kite AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kite AI (KITE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10448 -- +8.51% -13.17% -49.11%

Indicadores técnicos de Kite AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kite AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 2 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.10448 0.10447 R2 0.10447 0.10447 R1 0.10447 0.10447 PP 0.10446 0.10446 S1 0.10446 0.10446 S2 0.10445 0.10446 S3 0.10445 0.10445

Señales del mercado de Kite AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.05M $5.95 M $7.00 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.28 M Ventas activas en 3 días $0.28 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.84 M Ventas activas en 7 días $0.85 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kite AI Ingresos netos Precio de KITEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.11 2026-08-11 $0.06 M 0.10 2026-08-10 -$0.02 M 0.10 2026-08-09 -$0.04 M 0.10 2026-08-08 -$0.10 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Kite AI (KITE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kite AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KITE / USDT $0.10448 $0.10448 $0.10448 +0.55% 587.95K (USDT) Trade