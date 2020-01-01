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Análisis técnico de Kintara (KINS) de hoy

Análisis técnico de Kintara (KINS) de hoy

La página de análisis de Kintara proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KINS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kintara a continuación.

Cambio de precio de Kintara (KINS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002856---16.74%-65.06%+185.60%
Obtén más información sobre el precio de Kintara

Señales del mercado de Kintara

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Kintara

Ingresos netosPrecio de KINSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KINS/USD1
$0.002804
$0.002804$0.002804
-1.44%
18.69M (USDT)
KINS/USDT
$0.002856
$0.002856$0.002856
+0.45%
21.94M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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