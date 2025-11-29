Precio de KIND hoy

El precio actual de KIND (KIND) hoy es $ 0.0006062, con una variación del 12.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIND a USD es $ 0.0006062 por KIND.

KIND actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KIND. Durante las últimas 24 horas, KIND cotiza entre $ 0.00054 (bajo) y $ 0.0006242 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KIND experimentó un cambio de -1.00% en la última hora y de -0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.21K.

Información del mercado de KIND (KIND)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

