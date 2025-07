Información de Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Sitio web oficial: https://kittenhaimer.ai/ Whitepaper: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Explorador de bloques: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC