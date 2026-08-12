Análisis técnico de KGEN (KGEN) de hoy La página de análisis de KGEN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KGEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de KGEN a continuación. Regístrate

Cambio de precio de KGEN (KGEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2035 -- +5.98% +28.71% -15.81%

Indicadores técnicos de KGEN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de KGEN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 1 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2044 0.2043 R2 0.2043 0.2041 R1 0.204 0.204 PP 0.2039 0.2039 S1 0.2036 0.2037 S2 0.2035 0.2036 S3 0.2032 0.2035

Señales del mercado de KGEN Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.61 M $1.65 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.38 M Ventas activas en 3 días $0.37 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.11M Compras activas en 7 días $4.40 M Ventas activas en 7 días $4.29 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de KGEN Ingresos netos Precio de KGENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.19 2026-08-10 $0.00 M 0.19 2026-08-09 -$0.01 M 0.20 2026-08-08 $0.01 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera KGEN (KGEN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KGEN en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KGEN / USDT $0.2033 $0.2033 $0.2033 +5.01% 1.01M (USDT) Trade