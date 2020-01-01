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Análisis técnico de KET (KET) de hoy

Análisis técnico de KET (KET) de hoy

La página de análisis de KET proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de KET a continuación.

Cambio de precio de KET (KET)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.005991--+7.53%+499.10%+499.10%
Obtén más información sobre el precio de KET

Indicadores técnicos de KET

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de KET en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 2
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 0Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.005992
0.005987
R2
0.005987
0.005984
R1
0.005985
0.005983
PP
0.00598
0.00598
S1
0.005978
0.005977
S2
0.005973
0.005976
S3
0.005971
0.005973

Señales del mercado de KET

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de KET

Ingresos netosPrecio de KETUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KET/USD1
$0.005916
$0.005916$0.005916
-12.70%
7.79M (USDT)
KET/USDT
$0.005981
$0.005981$0.005981
-11.84%
10.88M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

KET
KET
USD
USD

1 KET = 0.005991 USD