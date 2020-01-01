Análisis técnico de KET (KET) de hoy La página de análisis de KET proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de KET a continuación. Regístrate

Cambio de precio de KET (KET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005991 -- +7.53% +499.10% +499.10%

Indicadores técnicos de KET

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de KET en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005992 0.005987 R2 0.005987 0.005984 R1 0.005985 0.005983 PP 0.00598 0.00598 S1 0.005978 0.005977 S2 0.005973 0.005976 S3 0.005971 0.005973

Señales del mercado de KET Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de KET Ingresos netos Precio de KETUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera KET (KET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KET en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KET / USD1 $0.005916 $0.005916 $0.005916 -12.70% 7.79M (USDT) Trade KET / USDT $0.005981 $0.005981 $0.005981 -11.84% 10.88M (USDT) Trade