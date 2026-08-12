Análisis técnico de KernelDAO (KERNEL) de hoy La página de análisis de KernelDAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KERNEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de KernelDAO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de KernelDAO (KERNEL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03632 -- +14.79% -8.66% -41.19%

Indicadores técnicos de KernelDAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de KernelDAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 7 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 7 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03636 0.03636 R2 0.03636 0.03635 R1 0.03635 0.03635 PP 0.03635 0.03635 S1 0.03634 0.03634 S2 0.03634 0.03634 S3 0.03633 0.03634

Señales del mercado de KernelDAO Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.46M $5.18 M $6.64 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.25 M Ventas activas en 3 días $0.24 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.38 M Ventas activas en 7 días $0.35 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de KernelDAO Ingresos netos Precio de KERNELUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.03 M 0.04 2026-08-10 $0.04 M 0.04 2026-08-09 $0.15 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera KernelDAO (KERNEL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KernelDAO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KERNEL / USDT $0.03632 $0.03632 $0.03632 -0.71% 1.59M (USDT) Trade KERNEL / USDC $0.03626 $0.03626 $0.03626 -0.98% 1.54M (USDT) Trade