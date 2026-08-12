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Análisis técnico de Katana Network (KAT) de hoy

Análisis técnico de Katana Network (KAT) de hoy

La página de análisis de Katana Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Katana Network a continuación.

Cambio de precio de Katana Network (KAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.004466---0.43%-11.80%-50.61%
Obtén más información sobre el precio de Katana Network

Indicadores técnicos de Katana Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Katana Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 6
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 3Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.004465
0.004465
R2
0.004465
0.004464
R1
0.004464
0.004464
PP
0.004464
0.004464
S1
0.004463
0.004463
S2
0.004463
0.004463
S3
0.004462
0.004463

Señales del mercado de Katana Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.52M
$7.68 M
$9.20 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Katana Network

Ingresos netosPrecio de KATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.05 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.29 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KAT/USDT
$0.004466
$0.004466$0.004466
+0.29%
24.75M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0.004466 USD