Análisis técnico de Katana Network (KAT) de hoy La página de análisis de Katana Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Katana Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Katana Network (KAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004466 -- -0.43% -11.80% -50.61%

Indicadores técnicos de Katana Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Katana Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 6 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 3 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004465 0.004465 R2 0.004465 0.004464 R1 0.004464 0.004464 PP 0.004464 0.004464 S1 0.004463 0.004463 S2 0.004463 0.004463 S3 0.004462 0.004463

Señales del mercado de Katana Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.52M $7.68 M $9.20 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Katana Network Ingresos netos Precio de KATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.29 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Katana Network (KAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Katana Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KAT / USDT $0.004466 $0.004466 $0.004466 +0.29% 24.75M (USDT) Trade