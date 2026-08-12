Análisis técnico de KAIO (KAIO) de hoy La página de análisis de KAIO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAIO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de KAIO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de KAIO (KAIO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01807 -- -1.69% -12.79% -78.26%

Flujo de capital de KAIO Ingresos netos Precio de KAIOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.03 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera KAIO (KAIO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KAIO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KAIO / USDC $0.01818 $0.01818 $0.01818 +4.42% 3.29M (USDT) Trade KAIO / USDT $0.01807 $0.01807 $0.01807 +4.02% 3.42M (USDT) Trade