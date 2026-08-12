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Análisis técnico de Juventus (JUV) de hoy

Análisis técnico de Juventus (JUV) de hoy

La página de análisis de Juventus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JUV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Juventus a continuación.

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HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.31
2026-08-11-$0.01 M0.31
2026-08-10-$0.01 M0.32
2026-08-09$0.01 M0.32
2026-08-08-$0.01 M0.32

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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