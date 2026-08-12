Análisis técnico de Juventus (JUV) de hoy La página de análisis de Juventus proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JUV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Juventus a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Juventus (JUV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3086 -- -0.94% -3.20% -35.28%

Flujo de capital de Juventus Ingresos netos Precio de JUVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.31 2026-08-11 -$0.01 M 0.31 2026-08-10 -$0.01 M 0.32 2026-08-09 $0.01 M 0.32 2026-08-08 -$0.01 M 0.32 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Juventus (JUV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Juventus en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h JUV / USDT $0.3084 $0.3084 $0.3084 -0.03% 169.20K (USDT) Trade