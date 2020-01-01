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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jimothy The Raccoon, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jimothy The Raccoon, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) de hoy

Análisis técnico de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) de hoy

La página de análisis de Jimothy The Raccoon proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JIMOTHY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Jimothy The Raccoon a continuación.

Cambio de precio de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00828--+79.68%+107.00%+107.00%
Obtén más información sobre el precio de Jimothy The Raccoon

Indicadores técnicos de Jimothy The Raccoon

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Jimothy The Raccoon en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 15
Mantener 1
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00843
0.008418
R2
0.008418
0.008405
R1
0.008395
0.008397
PP
0.008383
0.008383
S1
0.00836
0.00837
S2
0.008348
0.008362
S3
0.008325
0.008348

Señales del mercado de Jimothy The Raccoon

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$0.14 M
$0.16 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$2.08 M
Ventas activas en 3 días
$2.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.10M
Compras activas en 7 días
$16.82 M
Ventas activas en 7 días
$16.92 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Jimothy The Raccoon

Ingresos netosPrecio de JIMOTHYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Jimothy The Raccoon

Opera Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Jimothy The Raccoon en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JIMOTHY/USD1
$0.008332
$0.008332$0.008332
+45.53%
8.09M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.008385
$0.008385$0.008385
+47.38%
54.33M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.00827 USD