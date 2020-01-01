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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jellyjelly, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jellyjelly, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de jellyjelly (JELLYJELLY) de hoy

Análisis técnico de jellyjelly (JELLYJELLY) de hoy

La página de análisis de jellyjelly proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JELLYJELLY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de jellyjelly a continuación.

Cambio de precio de jellyjelly (JELLYJELLY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.058443--+5.81%+8.19%+0.28%
Obtén más información sobre el precio de jellyjelly

Indicadores técnicos de Jellyjelly

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Jellyjelly en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 6
Comprar 9
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 2Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05861
0.0586
R2
0.0586
0.05858
R1
0.05858
0.05858
PP
0.05857
0.05857
S1
0.05855
0.05855
S2
0.05854
0.05855
S3
0.05852
0.05854

Señales del mercado de Jellyjelly

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.36M
$6.69 M
$7.05 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.14 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Jellyjelly

Ingresos netosPrecio de JELLYJELLYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre jellyjelly

Opera jellyjelly (JELLYJELLY) en los mercados de MEXC

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JELLYJELLY/USDT
$0.058443
$0.058443$0.058443
+1.03%
1.36M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de JELLYJELLY a USD

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JELLYJELLY
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USD

1 JELLYJELLY = 0.058443 USD