Información de Storm Warfare (JAN)

A groundbreaking free-to-play collectable card game that brings the iconic battlefields of World War II to life. The game seamlessly blends the thrill of strategic warfare with the revolutionary power of the web3 ecosystem, where players truly own and trade their in-game assets.

Sitio web oficial: www.stormwarfare.com Whitepaper: https://docs.stormwarfare.com/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x5a9261B023692405F2F680240C6B010638e416Dd