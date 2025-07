Información de ITSWAP (IT)

A cutting-edge decentralized exchange platform designed for seamless and secure token swaps. The name ITSWAP reflects our mission to make token exchanges intuitive, trustworthy, and lightning-fast in the world of decentralized finance (DeFi).

Sitio web oficial: https://itswap.cc/ Whitepaper: https://faq.itswap.cc/what-are-itswap-tokens-and-the-swap-platform Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xf3bc2715eaBc146328a2C56b2ee2CbED9eC98FC4