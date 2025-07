Información de Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Sitio web oficial: https://islamiccoin.net Whitepaper: https://islamiccoin.net/whitepaper Explorador de bloques: https://explorer.haqq.network