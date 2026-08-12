Análisis técnico de Irys (IRYS) de hoy La página de análisis de Irys proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IRYS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Irys a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Irys (IRYS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01581 -- +6.75% +21.33% -72.05%

Indicadores técnicos de Irys

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Irys en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 7 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 4 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01585 0.01585 R2 0.01585 0.01584 R1 0.01584 0.01584 PP 0.01584 0.01584 S1 0.01583 0.01583 S2 0.01583 0.01583 S3 0.01582 0.01583

Señales del mercado de Irys Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.27M $1.36 M $1.64 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Irys Ingresos netos Precio de IRYSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.04 M 0.02 2026-08-09 -$0.02 M 0.02 2026-08-08 $0.04 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Irys (IRYS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Irys en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h IRYS / USDT $0.0158 $0.0158 $0.0158 -0.44% 5.87M (USDT) Trade IRYS / USDC $0.01589 $0.01589 $0.01589 0.00% 3.53M (USDT) Trade