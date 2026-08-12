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Análisis técnico de IO (IO) de hoy

Análisis técnico de IO (IO) de hoy

La página de análisis de IO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de IO a continuación.

Cambio de precio de IO (IO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.11716---6.90%-27.42%-16.08%
Obtén más información sobre el precio de IO

Indicadores técnicos de IO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 4
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 1Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1168
0.1168
R2
0.1168
0.1167
R1
0.1167
0.1167
PP
0.1167
0.1167
S1
0.1166
0.1166
S2
0.1166
0.1166
S3
0.1165
0.1166

Señales del mercado de IO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.02M
$1.95 M
$1.92 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.32 M
Ventas activas en 7 días
$0.31 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de IO

Ingresos netosPrecio de IOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.12
2026-08-11-$0.03 M0.11
2026-08-10-$0.01 M0.12
2026-08-09$0.12 M0.13
2026-08-08-$0.01 M0.12

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IO/USDT
$0.11716
$0.11716$0.11716
+2.11%
2.18M (USDT)
IO/USDC
$0.11718
$0.11718$0.11718
+2.42%
471.81K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.11716 USD