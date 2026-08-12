Análisis técnico de IO (IO) de hoy La página de análisis de IO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de IO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de IO (IO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11716 -- -6.90% -27.42% -16.08%

Indicadores técnicos de IO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 4 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 1 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1168 0.1168 R2 0.1168 0.1167 R1 0.1167 0.1167 PP 0.1167 0.1167 S1 0.1166 0.1166 S2 0.1166 0.1166 S3 0.1165 0.1166

Señales del mercado de IO Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $1.95 M $1.92 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.32 M Ventas activas en 7 días $0.31 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de IO Ingresos netos Precio de IOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.12 2026-08-11 -$0.03 M 0.11 2026-08-10 -$0.01 M 0.12 2026-08-09 $0.12 M 0.13 2026-08-08 -$0.01 M 0.12 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera IO (IO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de IO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h IO / USDT $0.11716 $0.11716 $0.11716 +2.11% 2.18M (USDT) Trade IO / USDC $0.11718 $0.11718 $0.11718 +2.42% 471.81K (USDT) Trade