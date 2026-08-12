Análisis técnico de Infinex (INX) de hoy La página de análisis de Infinex proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Infinex a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Infinex (INX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007919 -- +0.72% +11.51% -32.51%

Indicadores técnicos de Infinex

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Infinex en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 1 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00794 0.00793 R2 0.00793 0.00793 R1 0.00793 0.00793 PP 0.00792 0.00792 S1 0.00792 0.00792 S2 0.00791 0.00792 S3 0.00791 0.00791

Señales del mercado de Infinex Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.24M $8.56 M $9.80 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.14M Compras activas en 3 días $3.88 M Ventas activas en 3 días $3.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.18M Compras activas en 7 días $5.04 M Ventas activas en 7 días $4.86 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Infinex Ingresos netos Precio de INXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.13 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Infinex (INX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Infinex en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h INX / USDT $0.007927 $0.007927 $0.007927 -30.65% 64.82M (USDT) Trade