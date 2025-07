Información de Interlay (INTR)

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

Sitio web oficial: https://interlay.io/ Whitepaper: https://docs.interlay.io/#/ Explorador de bloques: https://interlay.subscan.io/