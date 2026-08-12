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Análisis técnico de INIT (INIT) de hoy

Análisis técnico de INIT (INIT) de hoy

La página de análisis de INIT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INIT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de INIT a continuación.

Cambio de precio de INIT (INIT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05247--+6.12%-5.05%-45.72%
Obtén más información sobre el precio de INIT

Indicadores técnicos de INIT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de INIT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 4
Comprar 11
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05252
0.05251
R2
0.05251
0.05251
R1
0.05251
0.05251
PP
0.0525
0.0525
S1
0.0525
0.0525
S2
0.05249
0.0525
S3
0.05249
0.05249

Señales del mercado de INIT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.26M
$4.77 M
$5.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.15 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de INIT

Ingresos netosPrecio de INITUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.05
2026-08-11-$0.05 M0.05
2026-08-10-$0.17 M0.05
2026-08-09-$0.25 M0.05
2026-08-08-$0.17 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
INIT/USDT
$0.05247
$0.05247$0.05247
-1.83%
1.13M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0.05247 USD