Análisis técnico de INIT (INIT) de hoy La página de análisis de INIT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INIT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de INIT a continuación. Regístrate

Cambio de precio de INIT (INIT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05247 -- +6.12% -5.05% -45.72%

Indicadores técnicos de INIT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de INIT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 4 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05252 0.05251 R2 0.05251 0.05251 R1 0.05251 0.05251 PP 0.0525 0.0525 S1 0.0525 0.0525 S2 0.05249 0.0525 S3 0.05249 0.05249

Señales del mercado de INIT Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.26M $4.77 M $5.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.15 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de INIT Ingresos netos Precio de INITUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.05 2026-08-11 -$0.05 M 0.05 2026-08-10 -$0.17 M 0.05 2026-08-09 -$0.25 M 0.05 2026-08-08 -$0.17 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera INIT (INIT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de INIT en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h INIT / USDT $0.05247 $0.05247 $0.05247 -1.83% 1.13M (USDT) Trade