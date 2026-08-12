Análisis técnico de The Index (INDEX) de hoy La página de análisis de The Index proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INDEX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Index a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The Index (INDEX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008872 -- +7.53% +195.73% +195.73%

Indicadores técnicos de The Index

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Index en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 3 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00944 0.00941 R2 0.00941 0.00938 R1 0.00937 0.00937 PP 0.00934 0.00934 S1 0.0093 0.00931 S2 0.00927 0.0093 S3 0.00923 0.00927

Señales del mercado de The Index Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.02 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de The Index Ingresos netos Precio de INDEXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The Index (INDEX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Index en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h INDEX / USD1 $0.008876 $0.008876 $0.008876 -8.57% 5.73M (USDT) Trade INDEX / USDT $0.008866 $0.008866 $0.008866 -9.33% 8.29M (USDT) Trade