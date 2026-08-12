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Análisis técnico de The Index (INDEX) de hoy

Análisis técnico de The Index (INDEX) de hoy

La página de análisis de The Index proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INDEX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Index a continuación.

Cambio de precio de The Index (INDEX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008872--+7.53%+195.73%+195.73%
Obtén más información sobre el precio de The Index

Indicadores técnicos de The Index

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Index en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 20
Mantener 3
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00944
0.00941
R2
0.00941
0.00938
R1
0.00937
0.00937
PP
0.00934
0.00934
S1
0.0093
0.00931
S2
0.00927
0.0093
S3
0.00923
0.00927

Señales del mercado de The Index

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The Index

Ingresos netosPrecio de INDEXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
INDEX/USD1
$0.008876
$0.008876$0.008876
-8.57%
5.73M (USDT)
INDEX/USDT
$0.008866
$0.008866$0.008866
-9.33%
8.29M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD
USD

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