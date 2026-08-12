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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre INFINIT, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre INFINIT, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de INFINIT (IN) de hoy

Análisis técnico de INFINIT (IN) de hoy

La página de análisis de INFINIT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de INFINIT a continuación.

Cambio de precio de INFINIT (IN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03272--+0.36%-29.58%-47.97%
Obtén más información sobre el precio de INFINIT

Indicadores técnicos de INFINIT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de INFINIT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 2
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03278
0.03277
R2
0.03277
0.03276
R1
0.03276
0.03276
PP
0.03275
0.03275
S1
0.03274
0.03274
S2
0.03273
0.03274
S3
0.03272
0.03273

Señales del mercado de INFINIT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.27M
$4.18 M
$4.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.11 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de INFINIT

Ingresos netosPrecio de INUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.00 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03
2026-08-08$0.00 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IN/USDT
$0.03272
$0.03272$0.03272
+2.99%
1.98M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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