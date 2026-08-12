Análisis técnico de Impossible Cloud Net (ICNT) de hoy La página de análisis de Impossible Cloud Net proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ICNT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Impossible Cloud Net a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Impossible Cloud Net (ICNT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.13656 -- +30.94% -13.49% -62.45%

Indicadores técnicos de Impossible Cloud Net

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Impossible Cloud Net en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 14 Mantener 10 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 6 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1368 0.1368 R2 0.1368 0.1367 R1 0.1367 0.1367 PP 0.1367 0.1367 S1 0.1366 0.1366 S2 0.1366 0.1366 S3 0.1365 0.1366

Señales del mercado de Impossible Cloud Net Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $3.77 M $3.93 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $0.70 M Ventas activas en 7 días $0.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Impossible Cloud Net Ingresos netos Precio de ICNTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.14 2026-08-11 -$0.02 M 0.14 2026-08-10 $0.05 M 0.13 2026-08-09 -$0.06 M 0.13 2026-08-08 -$0.08 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Impossible Cloud Net (ICNT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Impossible Cloud Net en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ICNT / USDT $0.13656 $0.13656 $0.13656 +0.59% 617.01K (USDT) Trade