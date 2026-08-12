Análisis técnico de Hyperlane (HYPER) de hoy La página de análisis de Hyperlane proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HYPER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hyperlane a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Hyperlane (HYPER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06139 -- +5.51% -10.07% -41.65%

Indicadores técnicos de Hyperlane

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hyperlane en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 5 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 2 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 3 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06122 0.06121 R2 0.06121 0.06121 R1 0.06121 0.06121 PP 0.0612 0.0612 S1 0.0612 0.0612 S2 0.06119 0.0612 S3 0.06119 0.06119

Señales del mercado de Hyperlane Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.37M $6.86 M $7.23 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.25 M Ventas activas en 7 días $0.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Hyperlane Ingresos netos Precio de HYPERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.06 2026-08-11 -$0.05 M 0.06 2026-08-10 -$0.07 M 0.06 2026-08-09 -$0.04 M 0.07 2026-08-08 -$0.04 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Hyperlane (HYPER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hyperlane en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HYPER / USDT $0.06139 $0.06139 $0.06139 -0.44% 862.00K (USDT) Trade HYPER / USDC $0.06128 $0.06128 $0.06128 -0.47% 927.70K (USDT) Trade