Análisis técnico de Hoodrat (HOODRAT) de hoy La página de análisis de Hoodrat proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOODRAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hoodrat a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Hoodrat (HOODRAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0014396 -- +68.05% -88.40% -64.01%

Indicadores técnicos de Hoodrat

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hoodrat en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001398 0.001398 R2 0.001398 0.001397 R1 0.001397 0.001397 PP 0.001397 0.001397 S1 0.001396 0.001396 S2 0.001396 0.001396 S3 0.001395 0.001396

Señales del mercado de Hoodrat Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Hoodrat Ingresos netos Precio de HOODRATUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Hoodrat (HOODRAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hoodrat en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HOODRAT / USD1 $0.0014425 $0.0014425 $0.0014425 +20.32% 44.72M (USDT) Trade HOODRAT / USDT $0.0014396 $0.0014396 $0.0014396 +21.81% 91.58M (USDT) Trade