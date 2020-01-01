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Análisis técnico de Hoodrat (HOODRAT) de hoy

Análisis técnico de Hoodrat (HOODRAT) de hoy

La página de análisis de Hoodrat proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOODRAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hoodrat a continuación.

Cambio de precio de Hoodrat (HOODRAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0014396--+68.05%-88.40%-64.01%
Obtén más información sobre el precio de Hoodrat

Indicadores técnicos de Hoodrat

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hoodrat en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001398
0.001398
R2
0.001398
0.001397
R1
0.001397
0.001397
PP
0.001397
0.001397
S1
0.001396
0.001396
S2
0.001396
0.001396
S3
0.001395
0.001396

Señales del mercado de Hoodrat

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Hoodrat

Ingresos netosPrecio de HOODRATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HOODRAT/USD1
$0.0014425
$0.0014425$0.0014425
+20.32%
44.72M (USDT)
HOODRAT/USDT
$0.0014396
$0.0014396$0.0014396
+21.81%
91.58M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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