Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Defi App, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Defi App, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de HOME

Info. de precios de HOME

¿Qué es HOME?

Whitepaper de HOME

Sitio web oficial de HOME

Tokenomía de HOME

Pronóstico de precios de HOME

Historial de HOME

Guía de compra de HOME

Conversor de moneda fiat a HOME

Spot de HOME

Futuros USDT-M de HOME

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Defi App (HOME) de hoy

Análisis técnico de Defi App (HOME) de hoy

La página de análisis de Defi App proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Defi App a continuación.

Cambio de precio de Defi App (HOME)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.009178---1.04%-34.54%-47.83%
Obtén más información sobre el precio de Defi App

Indicadores técnicos de Defi App

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Defi App en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 1
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.009151
0.009147
R2
0.009147
0.009142
R1
0.009138
0.009139
PP
0.009134
0.009134
S1
0.009125
0.009129
S2
0.009121
0.009126
S3
0.009112
0.009121

Señales del mercado de Defi App

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.29M
$3.16 M
$3.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$1.29 M
Ventas activas en 3 días
$1.31 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$3.61 M
Ventas activas en 7 días
$3.62 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Defi App

Ingresos netosPrecio de HOMEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.11 M0.01
2026-08-11-$0.41 M0.01
2026-08-10$0.87 M0.01
2026-08-09$0.04 M0.01
2026-08-08$0.13 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Defi App

Opera Defi App (HOME) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Defi App en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HOME/USDT
$0.009175
$0.009175$0.009175
+5.30%
13.79M (USDT)
HOME/USDC
$0.009186
$0.009186$0.009186
+5.51%
6.23M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de HOME a USD

Monto

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.009178 USD