Información de Homeety (HOM)

The Homeety platform empowers RWA issuers to tokenize the world and bring the next billion users onchain. Our technology includes content creation leveraging AI, tokenization and seedless Digital Asset Distribution.

Sitio web oficial: http://www.homeety.com Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSI73DHKG6YwJTVmzH-7JGEOrK0lYklPsbhx9_rwkgZyPo0RTevHMmGcBQmUW06UXpJiDWsjtsv99dx/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Explorador de bloques: https://polygonscan.com/token/0x12a4cebf81f8671faf1ab0acea4e3429e42869e7