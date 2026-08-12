Análisis técnico de Holoworld AI (HOLO) de hoy La página de análisis de Holoworld AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Holoworld AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Holoworld AI (HOLO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08654 -- +32.14% +16.77% +9.07%

Indicadores técnicos de Holoworld AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Holoworld AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08718 0.08688 R2 0.08688 0.08666 R1 0.08662 0.08653 PP 0.08632 0.08632 S1 0.08606 0.0861 S2 0.08576 0.08597 S3 0.0855 0.08576

Señales del mercado de Holoworld AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.29M $3.40 M $4.69 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.12M Compras activas en 3 días $1.60 M Ventas activas en 3 días $1.48 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.08M Compras activas en 7 días $1.79 M Ventas activas en 7 días $1.71 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Holoworld AI Ingresos netos Precio de HOLOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $1.00 M 0.09 2026-08-11 $0.20 M 0.07 2026-08-10 -$0.03 M 0.07 2026-08-09 -$0.10 M 0.07 2026-08-08 -$0.04 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Holoworld AI (HOLO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Holoworld AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HOLO / USDT $0.0868 $0.0868 $0.0868 +17.59% 5.75M (USDT) Trade HOLO / USDC $0.08679 $0.08679 $0.08679 +17.85% 747.89K (USDT) Trade