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Análisis técnico de Holoworld AI (HOLO) de hoy

Análisis técnico de Holoworld AI (HOLO) de hoy

La página de análisis de Holoworld AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Holoworld AI a continuación.

Cambio de precio de Holoworld AI (HOLO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08654--+32.14%+16.77%+9.07%
Obtén más información sobre el precio de Holoworld AI

Indicadores técnicos de Holoworld AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Holoworld AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08718
0.08688
R2
0.08688
0.08666
R1
0.08662
0.08653
PP
0.08632
0.08632
S1
0.08606
0.0861
S2
0.08576
0.08597
S3
0.0855
0.08576

Señales del mercado de Holoworld AI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.29M
$3.40 M
$4.69 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.12M
Compras activas en 3 días
$1.60 M
Ventas activas en 3 días
$1.48 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.08M
Compras activas en 7 días
$1.79 M
Ventas activas en 7 días
$1.71 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Holoworld AI

Ingresos netosPrecio de HOLOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$1.00 M0.09
2026-08-11$0.20 M0.07
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09-$0.10 M0.07
2026-08-08-$0.04 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Holoworld AI

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HOLO/USDT
$0.0868
$0.0868$0.0868
+17.59%
5.75M (USDT)
HOLO/USDC
$0.08679
$0.08679$0.08679
+17.85%
747.89K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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