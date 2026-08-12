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Análisis técnico de Helium Network Token (HNT) de hoy

Análisis técnico de Helium Network Token (HNT) de hoy

La página de análisis de Helium Network Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HNT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Helium Network Token a continuación.

Cambio de precio de Helium Network Token (HNT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1819--+0.05%-16.91%-79.74%
Obtén más información sobre el precio de Helium Network Token

Indicadores técnicos de Helium Network Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Helium Network Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 4
Mantener 9
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 3Comprar 11
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 6Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1821
0.182
R2
0.182
0.182
R1
0.182
0.182
PP
0.1819
0.1819
S1
0.1819
0.1819
S2
0.1818
0.1819
S3
0.1818
0.1818

Señales del mercado de Helium Network Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.22M
$1.58 M
$1.79 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.60 M
Ventas activas en 7 días
$0.61 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Helium Network Token

Ingresos netosPrecio de HNTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.18
2026-08-11-$0.06 M0.18
2026-08-10$0.02 M0.19
2026-08-09-$0.03 M0.19
2026-08-08-$0.03 M0.19

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HNT/USDT
$0.1817
$0.1817$0.1817
+0.05%
333.00K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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