Análisis técnico de Helium Network Token (HNT) de hoy La página de análisis de Helium Network Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HNT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Helium Network Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Helium Network Token (HNT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1819 -- +0.05% -16.91% -79.74%

Indicadores técnicos de Helium Network Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Helium Network Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 9 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 3 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1821 0.182 R2 0.182 0.182 R1 0.182 0.182 PP 0.1819 0.1819 S1 0.1819 0.1819 S2 0.1818 0.1819 S3 0.1818 0.1818

Señales del mercado de Helium Network Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.22M $1.58 M $1.79 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.60 M Ventas activas en 7 días $0.61 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Helium Network Token Ingresos netos Precio de HNTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.18 2026-08-11 -$0.06 M 0.18 2026-08-10 $0.02 M 0.19 2026-08-09 -$0.03 M 0.19 2026-08-08 -$0.03 M 0.19 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Helium Network Token (HNT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Helium Network Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HNT / USDT $0.1817 $0.1817 $0.1817 +0.05% 333.00K (USDT) Trade