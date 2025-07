Información de SphereX (HERE)

SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency.

Sitio web oficial: https://www.sx.xyz/ Whitepaper: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc