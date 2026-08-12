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Análisis técnico de Hemi (HEMI) de hoy

Análisis técnico de Hemi (HEMI) de hoy

La página de análisis de Hemi proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HEMI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hemi a continuación.

Cambio de precio de Hemi (HEMI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.004834--+3.15%+8.84%-40.66%
Obtén más información sobre el precio de Hemi

Indicadores técnicos de Hemi

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hemi en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.004842
0.004841
R2
0.004841
0.004839
R1
0.004839
0.004839
PP
0.004837
0.004837
S1
0.004836
0.004836
S2
0.004834
0.004836
S3
0.004833
0.004834

Señales del mercado de Hemi

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.37M
$3.89 M
$5.25 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.35 M
Ventas activas en 7 días
$0.35 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Hemi

Ingresos netosPrecio de HEMIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.34 M0.00
2026-08-10-$0.13 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.21 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HEMI/USDT
$0.004834
$0.004834$0.004834
-1.14%
18.18M (USDT)
HEMI/USDC
$0.004838
$0.004838$0.004838
-1.22%
10.89M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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HEMI
USD
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