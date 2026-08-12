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Análisis técnico de Heima (HEI) de hoy

Análisis técnico de Heima (HEI) de hoy

La página de análisis de Heima proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HEI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Heima a continuación.

Cambio de precio de Heima (HEI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.14288--+11.53%+39.19%+63.23%
Obtén más información sobre el precio de Heima

Indicadores técnicos de Heima

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Heima en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.143
0.1429
R2
0.1429
0.1429
R1
0.1429
0.1429
PP
0.1428
0.1428
S1
0.1428
0.1428
S2
0.1427
0.1428
S3
0.1427
0.1427

Señales del mercado de Heima

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.23M
$6.24 M
$6.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.08M
Compras activas en 3 días
$2.84 M
Ventas activas en 3 días
$2.76 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.17M
Compras activas en 7 días
$54.87 M
Ventas activas en 7 días
$53.71 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Heima

Ingresos netosPrecio de HEIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.20 M0.15
2026-08-11-$0.35 M0.15
2026-08-10-$0.18 M0.16
2026-08-09-$1.02 M0.17
2026-08-08-$0.88 M0.20

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HEI/USDT
$0.14288
$0.14288$0.14288
-6.52%
2.51M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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