Análisis técnico de Heima (HEI) de hoy La página de análisis de Heima proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HEI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Heima a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Heima (HEI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.14288 -- +11.53% +39.19% +63.23%

Indicadores técnicos de Heima

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Heima en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.143 0.1429 R2 0.1429 0.1429 R1 0.1429 0.1429 PP 0.1428 0.1428 S1 0.1428 0.1428 S2 0.1427 0.1428 S3 0.1427 0.1427

Señales del mercado de Heima Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.23M $6.24 M $6.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.08M Compras activas en 3 días $2.84 M Ventas activas en 3 días $2.76 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.17M Compras activas en 7 días $54.87 M Ventas activas en 7 días $53.71 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Heima Ingresos netos Precio de HEIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.20 M 0.15 2026-08-11 -$0.35 M 0.15 2026-08-10 -$0.18 M 0.16 2026-08-09 -$1.02 M 0.17 2026-08-08 -$0.88 M 0.20 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Heima (HEI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Heima en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HEI / USDT $0.14288 $0.14288 $0.14288 -6.52% 2.51M (USDT) Trade