Información de Happy Balloon Dog (HBD)

Happy Balloon Dog is a meme and tap-2-earn hybrid. Users are able to earn points which will be converted into HBD tokens.

Sitio web oficial: https://happyballoondog.com/ Explorador de bloques: https://tonscan.org/jetton/EQA2uf9ly-M2jA8hKOQ5S4ZAgcL0k_yJA37sixEs0u_xvTLA#transactions