Información de Haven1 (H1)

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Sitio web oficial: https://haven1.org Whitepaper: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9