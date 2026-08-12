Análisis técnico de Humanity (H) de hoy La página de análisis de Humanity proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de H. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Humanity a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Humanity (H) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08978 -- +20.83% +29.64% -64.50%

Indicadores técnicos de Humanity

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Humanity en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 4 Comprar 7 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 5 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.09008 0.09006 R2 0.09006 0.09003 R1 0.09002 0.09002 PP 0.09 0.09 S1 0.08996 0.08997 S2 0.08994 0.08996 S3 0.0899 0.08994

Señales del mercado de Humanity Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.49M $4.25 M $4.74 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.63 M Ventas activas en 3 días $0.65 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $2.73 M Ventas activas en 7 días $2.76 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Humanity Ingresos netos Precio de HUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.09 2026-08-11 $0.00 M 0.08 2026-08-10 -$0.12 M 0.08 2026-08-09 -$0.06 M 0.08 2026-08-08 -$0.22 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Humanity (H) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Humanity en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h H / USDT $0.08971 $0.08971 $0.08971 +5.82% 1.89M (USDT) Trade H / USDC $0.08954 $0.08954 $0.08954 +5.66% 653.89K (USDT) Trade