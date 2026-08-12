Análisis técnico de GUNZ (GUN) de hoy La página de análisis de GUNZ proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GUN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GUNZ a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GUNZ (GUN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.003456 -- +21.94% -14.38% -74.89%

Indicadores técnicos de GUNZ

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GUNZ en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 1 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.003467 0.003461 R2 0.003461 0.003457 R1 0.003458 0.003455 PP 0.003452 0.003452 S1 0.003449 0.003448 S2 0.003443 0.003446 S3 0.00344 0.003443

Señales del mercado de GUNZ Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.43M $7.29 M $7.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $1.12 M Ventas activas en 3 días $1.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $1.65 M Ventas activas en 7 días $1.65 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GUNZ Ingresos netos Precio de GUNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 -$0.28 M 0.00 2026-08-10 $0.32 M 0.00 2026-08-09 -$0.08 M 0.00 2026-08-08 $0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GUNZ (GUN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GUNZ en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GUN / USDT $0.003456 $0.003456 $0.003456 +2.88% 47.69M (USDT) Trade GUN / USDC $0.00345 $0.00345 $0.00345 +2.55% 17.19M (USDT) Trade