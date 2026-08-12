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Análisis técnico de GUNZ (GUN) de hoy

Análisis técnico de GUNZ (GUN) de hoy

La página de análisis de GUNZ proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GUN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GUNZ a continuación.

Cambio de precio de GUNZ (GUN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003456--+21.94%-14.38%-74.89%
Obtén más información sobre el precio de GUNZ

Indicadores técnicos de GUNZ

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GUNZ en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 1
Comprar 14
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 11
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003467
0.003461
R2
0.003461
0.003457
R1
0.003458
0.003455
PP
0.003452
0.003452
S1
0.003449
0.003448
S2
0.003443
0.003446
S3
0.00344
0.003443

Señales del mercado de GUNZ

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.43M
$7.29 M
$7.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$1.12 M
Ventas activas en 3 días
$1.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$1.65 M
Ventas activas en 7 días
$1.65 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de GUNZ

Ingresos netosPrecio de GUNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.07 M0.00
2026-08-11-$0.28 M0.00
2026-08-10$0.32 M0.00
2026-08-09-$0.08 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GUN/USDT
$0.003456
$0.003456$0.003456
+2.88%
47.69M (USDT)
GUN/USDC
$0.00345
$0.00345$0.00345
+2.55%
17.19M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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GUN
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USD

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