Análisis técnico de Grvt (GRVT) de hoy La página de análisis de Grvt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRVT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Grvt a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Grvt (GRVT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3193 -- +21.96% +219.30% +219.30%

Indicadores técnicos de Grvt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Grvt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 14 Mantener 1 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.32099 0.32091 R2 0.32091 0.32081 R1 0.32075 0.32076 PP 0.32067 0.32067 S1 0.32051 0.32057 S2 0.32043 0.32052 S3 0.32027 0.32043

Señales del mercado de Grvt Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $7.79 M $7.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $3.89 M Ventas activas en 3 días $3.90 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -1.18M Compras activas en 7 días $6.22 M Ventas activas en 7 días $7.39 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Grvt Ingresos netos Precio de GRVTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.15 M 0.32 2026-08-11 -$23.12 M 0.31 2026-08-10 $1.05 M 0.35 2026-08-09 $2.93 M 0.29 2026-08-08 $10.75 M 0.29 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Grvt (GRVT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Grvt en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GRVT / USDC $0.3195 $0.3195 $0.3195 +2.63% 173.18K (USDT) Trade GRVT / USDT $0.3193 $0.3193 $0.3193 +2.47% 1.99M (USDT) Trade