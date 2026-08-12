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Análisis técnico de Grvt (GRVT) de hoy

Análisis técnico de Grvt (GRVT) de hoy

La página de análisis de Grvt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRVT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Grvt a continuación.

Cambio de precio de Grvt (GRVT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.3193--+21.96%+219.30%+219.30%
Obtén más información sobre el precio de Grvt

Indicadores técnicos de Grvt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Grvt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 14
Mantener 1
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.32099
0.32091
R2
0.32091
0.32081
R1
0.32075
0.32076
PP
0.32067
0.32067
S1
0.32051
0.32057
S2
0.32043
0.32052
S3
0.32027
0.32043

Señales del mercado de Grvt

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.03M
$7.79 M
$7.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$3.89 M
Ventas activas en 3 días
$3.90 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-1.18M
Compras activas en 7 días
$6.22 M
Ventas activas en 7 días
$7.39 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Grvt

Ingresos netosPrecio de GRVTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.15 M0.32
2026-08-11-$23.12 M0.31
2026-08-10$1.05 M0.35
2026-08-09$2.93 M0.29
2026-08-08$10.75 M0.29

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GRVT/USDC
$0.3195
$0.3195$0.3195
+2.63%
173.18K (USDT)
GRVT/USDT
$0.3193
$0.3193$0.3193
+2.47%
1.99M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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